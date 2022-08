<span style='text-decoration: underline;'>Présence ostentatoire d’Israël au Maroc</span>:<br><span style='color:red;'>Rabat se complait dans son avilissement et sa trahison</span>

Les sionistes se comportent comme en terrain conquis et les responsables marocains agissent comme des contre-maîtres chargés de veiller à la tranquillité des maîtres en tenant en laisse, tout un peuple, par l’entremise de la répression.

Le discours de la fête du roi n’a rien ôté du retentissement des Marocains vis-à-vis de leur monarque qu’ils estiment très distant et totalement en rupture avec leur vie quotidienne.

Le roi milliardaire comme le qualifient toutes les revues de la planète qui s’est offert un Palais à 80 millions de dollars en pleine pandémie de la Covid-19 n’a donc convaincu personne au royaume, d’autant que cette distanciation s’est accompagnée d’une présence trop oppressante des responsables politiques et militaires israélien au Maroc. Cette exposition par trop tapageuse de sionistes se baladant dans les plus haute sphères du Makhzene est concomitante avec la tyrannie qu’Israël exerce sur le peuple palestinien.

La coupe risque à tout moment de déborder, notamment avec la dernière visite en date, celle du ministre de la Coopération régionale. Le responsable sioniste qui assume un racisme abject à l’endroit des Arabes a été pourtant reçu en grande pompe. La visite de ce «responsable» est intervenue après celles d’autres ministres sionistes, à l’instar de celui de la Justice dont le déplacement a été conclu par la signature d’accords, ou encore du chef d’Etat-major de l’armée sioniste et de la ministre sioniste de l’Intérieur qui, en s’entretenant avec son homologue marocain, a pu décrocher une «transaction» inespérée pour les sionistes, à savoir l’envoi de 15.000 Marocains dans le secteur de la santé et du bâtiment, soit pour soigner les soldats de l’armée d’occupation et construire des colonies sur la terre des Palestiniens.

Cette série de visites avilissantes pour le gouvernement et la société marocaine a été précédée par des séjours au Maroc de nombreux autres responsables, dont le ministre des Affaires étrangères et celui de la Défense.

Il est difficile de qualifier le débarquement sioniste, autrement que comme une opération métronomique visant à prendre possession du Maroc tout entier. Les israéliens veulent arriver très vite à un point de non retour dans leur relations avec Rabat. L’objectif est de tout plier avant l’avènement d’un nouveau monarque. Quelque soit l’opinion de ce dernier, il sera pieds et poings liés. Le Makhzen qui a volontairement accepté ce deal sur le dos des 36 millions de Marocains est présentement «le seul concerné au royaume par ces visites de responsables sionistes». Les sionistes se comportent comme en terrain conquis et les responsables marocains agissent comme des contre-maîtres chargés de veiller à la tranquillité des maîtres en tenant en laisse, tout un peuple, par l’entremise de la répression. Le président de l’Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Ouihmane est catégorique. «Les visites des soi-disant responsables sionistes sont tout simplement un non-événement», pour l’écrasante majorité des Marocains. Dans un post publié récemment sur son compte Facebook, Ouihmane a indiqué que le régime du Makhzen est tellement obnubilé par ses calculs étroits, qu’il n’a pas eu le temps de se rendre compte qu’il est en train de naviguer seul en plein désert. «Les visites effrénées de soi-disant responsables sionistes au Maroc sont en train de baliser le terrain à quelque chose de très grave. C’est l’existence et le destin du royaume qui sont en jeu. Celui qui ne veut pas voir ceci, est pire qu’un aveugle», a alerté Ouihmane, prévenant que «la grande ambition des sionistes n’est autre que d’ériger leur pays sur les décombres du royaume».

Pour sa part, le chef du groupe parlementaire du Parti de la Justice et du Développement, Abdellah Boano, a dénoncé dans un communiqué «la course des responsables sionistes à se rendre au Maroc», faisant observer que «ceci est le prélude d’un danger imminent». «Cette ruée vers la normalisation est un danger pour le pays et pour la stabilité de notre patrie», a souligné Boano, appelant «les autorités marocaines à entendre la voix de la raison et à regarder les expériences en termes de normalisation avec l’entité sioniste et les conséquences auxquelles elles ont abouti».

De son côté, le rassemblement des «Marocains contre la normalisation» a indiqué dans un post sur Facebook que les choses se dirigent au Maroc, à la lumière de l’entêtement du Makhzen dans sa politique, «vers une confrontation entre le peuple et le régime en place».

Nadera Belkacemi