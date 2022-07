<span style='text-decoration: underline;'>MASCARA</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement de 1.085 exploitations agricoles à l’énergie électrique</span>

1.085 exploitations agricoles seront raccordées à l’énergie électrique à travers tout le territoire de la wilaya de Mascara. C’est ce qui a été abordé lors de la réunion de travail organisée jeudi dernier entre les responsables locaux, le wali Abdelkhalek Seyouda et le directeur général de la société Sonelgaz, Mourad Adjal.

A l’ordre du jour, on cite les quatre points liés à la recherche de solutions concernant les perturbations de l’approvisionnement de l’électricité, le suivi des projets de raccordement de 1.085 exploitations agricoles à l’énergie électrique, le suivi de raccordement de la zone industrielle à l’électricité, et enfin, le suivi d’autres chantiers qui sont en cours de réalisation. Pour le projet de lier 1.085 exploitations au réseau électrique, il a été décidé d’installer une base de vie avant le 15 juillet prochain et informer les agriculteurs de l’obligation de contribuer au financement de transformateurs alors que 124 exploitations ont bénéficié de ce projet. Le DG de la Sonelgaz a ensuite abordé le projet de réalisation de trois stations mobiles pour acheminer l’électricité vers les communes de Mamounia, Mohammadia et Ghris dans un délai fixé à la fin de l’an 2023. A savoir que la wilaya de Mascara est dotée de cinq transformateurs dont deux mobiles pouvant produire 540 KVA par jour. A Ogaz, un autre projet est en cours concernant le raccordement de la zone industrielle à l’énergie électrique à partir de la station de Zahana sur une distance de 15 kilomètres et dont vont bénéficier 55 investisseurs. Mourad Adjal a enfin pris en considération le problème des perturbations d’alimentation en électricité dans les zones rurales et promis que tous les problèmes seront réglés d’ici une vingtaine de jours.

M. Bekkar