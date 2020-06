<span style='text-decoration: underline;'>MASCARA</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement de 350 foyers de la commune de Zahana au réseau de gaz de ville</span>

Quelque 350 foyers du villa ge de Tenazat dans la commune de Zahana (Mascara) ont été raccordés vendredi au réseau de gaz de ville à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de la mort du chahid Ahmed Zabana.

Le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a présidé, en présence des autorités civiles et militaires et de représentants de la famille révolutionnaire, la cérémonie de mise en service du réseau de gaz de ville au profit des habitants du village Tenazat, dont les travaux de raccordement ont coûté 13,6 millions de DA, soit une moyenne de 39.000 DA pour chaque famille qui devra verser, par tranches, 10.000 DA à la Société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Ouest (SDO). Le directeur de l’énergie de la wilaya, Djamel Bensenouci, a indiqué, à l’occasion, que deux autres agglomérations de la commune de Zahana sont programmées pour leur raccordement au réseau de gaz de ville, à savoir douar Zouaana (80.000 habitants), qui sera raccordé prochainement au réseau de gaz de ville, dont le coût des travaux de réalisation s’élève à 2,5 millions de DA, ainsi que le village Zeghloul où les travaux seront lancés prochainement pour raccorder 300 foyers au réseau de gaz de ville pour une enveloppe budgétaire de 20,3 millions DA. La cérémonie commémorative du 64e anniversaire de la mort du chahid Ahmed Zabana a été marquée par des festivités officielles dont le recueillement à la mémoire des chouhada au cimetière des martyrs de la commune de Zahana et une visite à la grotte de Boudjelida, dans la commune d’El Gaâda, lieu où le chahid Ahmed Zabana a été arrêté par l’armée coloniale, après une résistance farouche. Un des moudjahidine de la région a donné, à cette occasion, un aperçu sur le parcours militant et combattant du chahid Zabana qui fut exécuté à la guillotine le 19 juin 1956. Né en 1926 dans la commune de Zahana, le chahid a été exécuté le 19 juin 1956 dans la prison de Serkadji. C’est le premier chahid algérien exécuté à la guillotine.