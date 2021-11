<span style='text-decoration: underline;'>RESEAU ELECTRIQUE</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement de 718 exploitations agricoles</span>

Quelque 718 exploitations agricoles ont été recensées pour être raccorder à l’électricité rurale. Une enveloppe budgétaire qui s’élève à quelque 139 milliards de centimes a été débloquée pour concrétiser ces travaux.

Cette action fait partie du programme de l’Etat concernant le secteur de l’agriculture et le développement rural en matière d’électrification des exploitations agricoles pour répondre aux besoins des agriculteurs et pour doter ces domaines de toutes les commodités évidentes et les réseaux de vie ainsi que pour améliorer les conditions de travail des fellahs .

Cette opération a été lancée par les services de la direction de l’agriculture en coordination avec ceux de la distribution de l’énergie et du gaz et se poursuit au niveau de plusieurs communes de Tafraoui ,de Sidi Benyebka ,de Boufatis et de Oued Tlelat.

Bekhaouda Samira