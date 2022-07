<span style='text-decoration: underline;'>Nâama</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement de 777 foyers à l’électricité et 2108 autres au gaz de ville</span>

Raccordement de 777 foyers à l’électricité et 2108 autres au gaz de ville

Un total de 777 foyers ont été raccordés au réseau d’électricité et 2108 autres au réseau du gaz au titre du programme dédié aux zones d’ombre à travers les différentes communes de la wilaya de Nâama, a-t-on appris, dimanche, de la direction locale de la société de distribution d’électricité et du gaz (Sonelgaz-Distribution).

Cette direction a réussi, depuis le début de 2021 et jusqu’à ce jour, à réaliser un réseau de lignes électriques sur une longueur de 30 km ainsi que 41 autres km du raccordement au réseau du gaz à travers plusieurs zones d’ombre réparties sur le territoire de la wilaya.

Le coût de ces opérations, inscrites dans le cadre du programme de l’Etat destiné à améliorer les conditions de vie de la population de ces localités, a atteint plus de 204 millions dinars, a-t-on indiqué. Il est prévu le raccordement, avant la fin de l’année en cours, de 113 foyers au réseau d’électricité et 634 autres au réseau du gaz naturel au niveau des zones d’ombre de la wilaya.

Une enveloppe de 140 millions DA a été allouée à cet effet, selon les mêmes services. Ces projets visent à une meilleure prise en charge des préoccupations de la population, améliorer leurs conditions de vie au niveau de 73 zones d’ombre à travers différentes communes de la wilaya.