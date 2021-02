<span style='text-decoration: underline;'>AADL 2</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement de 92.000 unités aux réseaux d’électricité et de gaz en 2021</span>

Plus de 92 000 logements AADL 2 seront raccordés prochainement à l’électricité et au gaz en prévision de leur livraison au cours de l’année 2021. Ce chiffre a été rendu public, hier, lors d’une journée d’évaluation des résultats du bilan de l’année 2020 et les perspectives de 2021, organisée, hier, à Alger conjointement entre l’AADL et la Sonelgaz.

Présent à ce rendezvous en compagnie du premier responsable de la Sonelgaz, le Directeur général de l’AADL Tarek Belaribi, a indiqué que son organisme vise à lever les entraves pour pouvoir livrer les logements dans les délais impartis.

Le même responsable a affirmé que l’AADL travaille en coordination avec la Société nationale de distribution d’électricité et de gaz (la Sonelgaz) et d’une manière anticipée afin d’approvisionner les logements en gaz et en électricité avant leur livraison. M. Belaribi a indiqué qu’un programme d’actions et les modalités d’encadrement avec les Directions régionales au niveau national seront examinés par l’AADL et la SADEG, précisant que l’objectif est de répondre aux attentes des souscripteurs.

«Les deux entreprises visent à mettre en œuvre des travaux répondant aux attentes des souscripteurs, en prenant les précautions nécessaires avant les délais de distribution», a-t-il indiqué.

Le DG de l’AADL annonce à la même occasion, s’agissant de la remise des décisions d’affectation aux souscripteurs, le lancement d’une opération nationale en mars prochain, avec la programmation de la remise des décisions pour chaque projet, dont l’état d’avancement des travaux atteint 75%. Pour ce qui est du paiement, l’AADL compte intégrer le paiement électronique dans les différentes démarches qui seront menées par les souscripteurs. Sur ce volet, M. Belaribi a affirmé à propos du paiement des factures de loyer et autres, qu’il y aura la mise en place avec le Crédit populaire algérien (CPA) du paiement électronique, précisant que le souscripteur aura le choix entre la banque et la poste. Par ailleurs, M. Belaribi a fait savoir également que l’Agence examinera la proposition du projet d’unification des factures avec la Sonelgaz. De son côté, le Président-Directeur général de la SADEG, Mourad Ladjal, a affirmé qu’en 2020, plus de 62.000 logements ont été raccordés à énergie. Il a indiqué aussi que durant l’année passée, plusieurs réunions périodiques entre les deux parties ont eu lieu. Il a affirmé, dans ce sens, que son entreprise s’employait à éviter au citoyen de se retrouver dans un logement sans sources d’énergie, d’autant que la distribution des logements non dotés d’énergie est interdite désormais.

M. Ladjal se veut rassurant en indiquant que tous les logements AADL seront raccordés à l’énergie et livrés dans les délais fixés initialement.

«Il n’y aura aucun obstacle… et tous les logements AADL seront dotés d’électricité et de gaz dans les délais impartis», a-t-il ajouté. S’agissant des moyens de travail, il a assuré que les équipements sont disponibles, rappelant la mobilisation de la société dans la réalisation des programmes destinés aux zones d’ombre, aux exploitations et aux périmètres agricoles.

À la fin de son intervention, M. Ladjal a évoqué les modes de paiement, précisant qu’outre le e-paiement, mis en service depuis 2018, le paiement par poste reste toujours disposé.

Samir Hamiche