<span style='text-decoration: underline;'>DSA</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement de huit exploitations agricoles au réseau d’électricité</span>

La direction d’Es Sénia (Oran) de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz a procédé, en collaboration avec la direction des services agricoles (DSA), au raccordement de huit exploitations agricoles dans plusieurs zones de la wilaya d’Oran, selon un communiqué de cette direction publié jeudi.

Une vaste opération de raccordement des exploitations agricoles lancée depuis quelque mois conformément aux orientations des autorités suprêmes du pays et en application du programme du président de la République, a ciblé 8 nouvelles exploitations dans plusieurs zones d’Oran dont Misserghine, Ain El Kerma, Arzew, Oued Tlélat, Ain Turck et Bousfer. Le total des exploitations bénéficiaires de l’opération a atteint, depuis son lancement, 58 exploitations, a-t-il fait savoir, notant que les opérations de raccordement interviennent suite à des facilités mises en place par la société suivant ses engagements de soutien aux programmes de l’Etat, dont celle d’épargner aux exploitations agricoles le prépaiement de l’opération de raccordement décidée à partir de la date du 15 mars 2022.

Ces facilités ont encouragé plusieurs exploitations ayant présenté des demandes de raccordement et ont permis aux services de la direction d’Es Sénia de la société de distribution l’étude de 474 dossiers sur un total de 700 dossiers réceptionnés par la DSA, ce qui permettra la pose de 285 kilomètres de réseaux électriques pour le raccordement de toutes les exploitations programmées.