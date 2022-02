<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement de plus de 1.800 foyers au réseau de gaz de ville</span>

Quelque 1.870 foyers des localités d’Aïn El Beïda et d’Aures El Meida (wilaya d’Aïn Témouchent) classés zones d’ombre ont été raccordés jeudi au réseau de gaz de ville à l’occasion de la commémoration de la journée nationale du chahid.

Pas moins de 1.230 familles de la localité d’Aïn El Beïda bénéficient de ce raccordement dont la cérémonie de mise en service a été présidée par le wali de Aïn Témouchent, M’hamed Moumen. Cette opération de développement a été financée par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, pour une enveloppe de l’ordre de 292,86 millions DA, a déclaré le directeur de l’énergie par intérim, Mohamed Rahal. Le réseau de transport du projet lié au raccordement de cette localité est long de 4,13 kilomètres alors que celui de distribution est d’une longueur de 14 km, a-t-il dit. L’alimentation de 640 foyers au gaz de ville d’un coût du projet de 347,41 millions DA a été financée par la même caisse, a précisé le directeur de la Société de distribution de l’électricité et du gaz d’Aïn Témouchent, Bachir Djebbari. Le même responsable a souligné que 12 zones d’ombre de la wilaya d’Aïn Témouchent ont été raccordées au réseau de gaz de ville, en attendant l’achèvement de cette opération avant la fin du mois de mars prochain pour approvisionner les populations de la localité de El Hedahda dans la commune de Oulhaça, comme dernière zone d’ombre concernée par ce programme. Pour sa part, le wali de Aïn Témouchent, M’hamed Moumen a insisté sur l’achèvement des travaux de raccordement au réseau de gaz de ville ainsi que sur les travaux de rénovation des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement, qui seront bientôt lancés, afin de concrétiser le programme d’aménagement urbain à travers les zones concernées, à l’instar des localités d’Aures El Meïda et Aïn El Beida.