<span style='text-decoration: underline;'>Saïda</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement de près de 100 foyers au réseau de gaz naturel de la localité de Taourit</span>

Pas moins de 100 foyers de la localité de Taourit (wilaya de Saïda) ont été raccordés, samedi, au réseau de gaz naturel.

La cérémonie de raccordement des 100 foyers de la zone de Taourit, relevant de la commune d’Ouled Brahim, a été présidée par le wali de Saïda, Abdelaziz Djouadi, à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, en présence des autorités civiles et militaires et de la famille révolutionnaire.

Dans ce contexte, le chef de l’exécutif de la wilaya a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de l’Etat visant à alimenter les habitants en gaz naturel, ajoutant que cette opération contribuera à améliorer leurs conditions de vie. Les cadres de la direction de la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) ont expliqué que cette opération a nécessité une enveloppe financière globale de 5,5 millions DA pour une longueur de réseau de 1,5 km, dans un délai n’excédant pas 3 mois.

A noter que la Sonelgaz a enregistré, l’année écoulée, le raccordement de plus de 6.000 foyers au réseau de gaz naturel, dont 3.840 répartis à travers les zones d’ombre de la wilaya. Le taux de couverture globale du réseau d’électricité et du gaz dans la wilaya a atteint 80%, depuis le début de l’année en cours à ce jour. D’autre part, M. Djouadi a présidé, à cette occasion, la cérémonie de mise en exploitation d’une citerne de gaz propane au profit de 14 familles demeurant dans la zone rattachée à cette collectivité locale, ainsi que la baptisation d’un nouveau groupement d’habitat de 208 logements au nom du Moudjahid défunt «Seddiki Boualem».

Il a, en outre, effectué une visite au domicile du moudjahid «Taama Moussa» et la veuve du Chahid «Ramli Kaddour» qui vivent dans la commune de Ouled Brahim. Le wali s’est rendu, ensuite, au cimetière des martyrs de cette collectivité locale où il s’est recueilli à la mémoire des chouhada qui ont sacrifié leur vie pour que vive l’Algérie indépendante.