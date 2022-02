<span style='text-decoration: underline;'>Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement de près de 500 foyers au réseau du gaz naturel</span>

Le raccordement de 495 foyers au réseau du gaz nature a été mis en service jeudi dans la commune de Ouled Sidi El Mihoub (Relizane) à l’occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures.

Ce raccordement, dont la cérémonie de mise en service a été présidée par le wali, Atallah Moulaty, en présence des autorités de la wilaya et de membres de la famille révolutionnaire, a été concrétisé dans le cadre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales pour un coût de plus de 322 millions DA. Le réseau de distribution du gaz s’étend sur une longueur de 7,1 kilomètres et celui du transport sur 5,7 KM, a déclaré le directeur de l’énergie, Belaid Akrour.

Le taux de raccordement au réseau de distribution du gaz naturel a atteint, dans la wilaya de Relizane, 63 pour cent, selon le même responsable, qui a souligné que ce taux atteindra 70 pc d’ici la fin de l’année en cours avec l’achèvement des travaux de raccordement de 10.000 foyers. Par ailleurs, le wali de Relizane a instruit, à cette occasion, d’accélérer les travaux d’aménagement urbain dans la commune de Ouled Sidi Mihoub après avoir bénéficié du projet de rénovation des canalisations d’assainissement. A l’occasion de la célébration du 66e anniversaire de la création de l’UGTA et du 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, les autorités de wilaya et la famille révolutionnaire se sont recueillies à la mémoire des chouhada à la place Emir Abdelkader dans la ville de Relizane.