<span style='text-decoration: underline;'>BENFREHA</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement du village de M’nadssiya au réseau de la fibre optique</span>

Dans le cadre du vaste programme des projets de développements à concrétiser au niveau des diverses communes de la wilaya d’Oran, le village de M’nadssiya qui relève de la commune de Benfréha a bénéficié de plusieurs opérations entre autres de réhabilitation du réseau routier, de l’éclairage public, de la réalisation d’un CEM, une partie des routes qui n’a pas été encore restaurée.

Les travaux en question seront également finalisés pour améliorer la conduite des usagers des routes et lutter contre les points noirs tel que les crevasses et les nids de poule.Dans le même cadre, il a été signalé que pour le projet de raccordement au réseau de la fibre optique, une demande a été faite par les services concernés et le projet sera concrétisé après la finalisation des procédures administratives. Par ailleurs, une proposition est faite pour la construction d’un second stade de proximité pour permettre aux sportifs de faire leurs exercices et de s’entraîner en ce lieu . Concernant le secteur de la santé et au niveau de la salle de soins il y’aura des travaux de réhabilitation selon les normes règlementaires exigées.

Bekhaouda Samira