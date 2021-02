<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement en 2020 de près de 15.000 foyers des zones d’ombre au service de la téléphonie et d’internet</span>

Pas moins de 14.939 foyers répartis à travers différentes localités rurales et zones d’ombre relevant de la wilaya frontalière d’El Tarf ont été raccordés en 2020, au service de la téléphonie et de l’internet après l’installation de 15 stations 4G LTE, a-t-on appris, mardi, de la chargée de communication à Algérie Télécom (AT).

S’inscrivant dans le cadre d’un programme d’action visant à moderniser le réseau de télécommunications dans la wilaya d’El Tarf et à répondre aux besoins et exigences du client en matière de technologies modernes, cette opération a permis, selon Mme. Sakina- Lylia Biaci, à une quinzaine de localités rurales isolées à caractère montagnard de sortir de leur enclavement.

Signalant que les efforts déployés durant l’exercice précédent ont été principalement axés sur la concrétisation de cet ambitieux programme, la même source a indiqué que la priorité a été accordée «au déploiement de la fibre optique» à travers notamment les différentes zones d’ombre, à l’image de Medjouda, Lamres, Ouled Abdellah, Kaf Ghourab, El Fhis, Chouicha, Celiana Boumia, Ain Kebir, Mohamed Tayeb, Zitoun Maftehet et Battoum. Une longueur de 1076 km de liaisons en fibre optique a été, dans cette optique, réalisée par les services locaux d’Algérie Telecom, parmi lesquelles 114 km ont été posés durant l’année en cours à travers un programme d’action accélérés destiné à la satisfaction d’une demande accrue dans ce domaine, a-t-elle également signalé en précisant que durant l’année écoulée, un total de 41 antennes BTS ont été mises en place.

Algérie Télécom El Tarf a, par ailleurs, réussi à étendre son réseau de fibre optique à travers le raccordement de nouvelles cités en FTTH (fibre jusqu’au domicile), a fait savoir Mme Biaci en soutenant que ce moyen de communication moderne est aujourd’hui accessible à travers plusieurs cités de la wilaya, à l’exemple de la cité1000 logements Besbes, la cité 600 logements sise au Lac des Oiseaux, celle des 500 logts et 78 logements à Ben M’Hidi ou encore celle des 500 logements d’El Kala.

Selon la même source, cette nouvelle technologie, considérée comme la plus performante pouvant garantir un débit réel allant jusqu’à 100 mégas, garantit de nouveaux usage internet et multimédia aux clients. Pas moins de 2189 nouveaux foyers situés dans plusieurs localités démunies, entre autres, Ben Seghir (Chafia), Rachrach Ahmed Djraimia (Chebaita), Mexna (Bougous), Oum Aggareb et Ouled Annan (Boutheldja), Mouchtab (Oum Théboul), Boulatan (Lac Des Oiseaux) et Berakna (Dréan) ont été aussi raccordés, durant cette même période, au réseau MSAN ( Multi service access node ).

Tout en signalant l’impact des projets réalisés durant l’exercice précédent, notamment la mise à disposition du client d’un service stable d’internet à haut débit à travers ses différentes formules, la même source a précisé que les abonnés d’AT à EL Tarf ont atteint 38.351 clients.

Le déploiement de la fibre optique a, par ailleurs, permis à plusieurs institutions et organismes publiques dans la wilaya de profiter de cette technologie moderne, a ajouté la chargée de communication d’Algérie Télécom, en rappelant qu’outre les 24 APC et leurs 42 annexes qui sont raccordées en fibre optique, pas moins de 168 écoles, 68 CEM et 33 lycées bénéficient de cette technologie.