<span style='text-decoration: underline;'>Zones d’ombre à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Raccordement en 2021 de 1.500 foyers au réseau de gaz naturel</span>

Quelque 1500 foyers dans les zones d’ombre des communes de la wilaya d’Oran seront raccordés courant 2021 au réseau de gaz naturel, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction de l’énergie. Plusieurs projets de raccordement au réseau de gaz naturel sont programmés au profit de 1.500 foyers en 2021.

Certains sont en cours et d’autres seront lancés dans les zones d’ombre de villages et communes de la wilaya d’Oran, a-t-on indiqué. Pas moins de 909 foyers dans les zones d’ombre de la wilaya d’Orean ont été raccordés en 2020, permettant d’améliorer le cadre de vie de la population et de mettre fin au problème de perturbations dans l’approvisionnement en bonbonnes de gaz butane dans ces régions, a-t-on souligné. Les services de Sonelgaz indiquent que 25 communes bénéficient du réseau de gaz de ville sur un total de 26 collectivités locales relevant de la wilaya d’Oran, ce qui représente un taux de raccordement d’environ 96%, ajoutant que des travaux sont en cours pour raccorder, cette année, les foyers des villages et zones de la commune d’Ain El Kerma, soit le restant du programme de raccordement de la wilaya. Environ 64 zones d’ombre avaient été recensées dans 15 communes totalisant 62.000 habitants et 95 opérations de développement avaient été programmées à leur profit pour une enveloppe financière de plus de 1,5 milliard DA . Au cours de l’année écoulée, 37 opérations de développement avaient été réalisées, alors que 58 autres sont en cours au profit des habitants de 15 collectivités locales. A noter que la majorité de ces opérations portent sur l’approvisionnement en eau potable, l’éclairage public, l’assainissement, les routes, le gaz et l’électricité.