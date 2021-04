<span style='text-decoration: underline;'>Faisant état de la réticence pour l’AstraZeneca</span>:<br><span style='color:red;'>Rahal rassure quant à l’efficacité des vaccins importés par l’Algérie</span>

Le Directeur Général des services de santé au Ministère de la santé et membre du comité scientifique de suivi de l’épidémie, Ilyes Rahal, a indiqué que les vaccins contre le coronavirus importés par l’Algérie ne représentent aucun danger.

Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, le Pr Rahal a précisé qu’outre le fait qu’ils ne représentent pas de risques sur la santé des citoyens, ces vaccins, parmi lesquels l’AstraZeneca sont efficaces contre la Covid-19. Dans ce cadre, il a fait savoir qu’à cause de la polémique sur les éventuels effets secondaires d’AstraZeneca, les citoyens ont affiché de la réticence face à ce vaccin anglo-suédois par rapport au russe Sputnik V. «Il y a une réticence des citoyens à recevoir les doses d’Astra Zeneca par rapport au vaccin Sputnik V», a-t-il déclaré. Il a affirmé que cette réticence est due à la controverse entourant ce vaccin», ajoutant que «les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca n’ont pas ressenti d’effets secondaires graves préoccupants».

En ce qui concerne le processus de vaccination, le professeur Rahal a révélé qu’il «se déroule de manière graduelle selon le programme établi, et ce malgré la campagne féroce lancée par certains sur les réseaux sociaux du monde entier concernant l’efficacité de la vaccination».

Le Pr Rahal a également révélé que «entre fin avril et début mai, tous les citoyens inscrits sur la plateforme numérique seront vaccinés, et cela coïncidera avec la réception par l’Algérie de nouveaux lots de vaccins à la fin de ce mois». Par ailleurs, l’intervenant a expliqué que «les vaccins qui ont été approuvés contre le coronavirus sont également efficaces contre les souches mutées qui sont plus répandues par rapport à la souche classique».

Toutefois, le responsable a appelé les citoyens à adhérer à nouveau au protocole sanitaire et aux mesures préventives pour limiter la propagation de l’épidémie, d’autant plus que le danger, averti-t-il, «est toujours présent et menace tous les pays du monde, y compris l’Algérie». Il a également souligné que «le nombre de contaminations enregistrées quotidiennement n’est pas effrayant actuellement, mais si les chiffres continuent d’augmenter, l’alerte sera donnée».

Dans ce sillage, le Directeur Général des services de santé au Ministère de la santé a signalé qu’il est «prématuré de parler d’immunité collective et qu’il n’y a aucune preuve scientifique confirmant que nous sommes arrivés à ce stade». Il a noté aussi que «de telles déclarations contribueront et pousseront les Algériens à abandonner progressivement les mesures préventives».

Toujours en termes de prévention et de protection, l’invité de la chaîne Une a indiqué que tout le monde assumera la responsabilité de ce relâchement, appelant, à cette occasion, les citoyens à ne pas abandonner le protocole sanitaire. «Nous devons revenir à des mesures préventives et sensibiliser les citoyens à la gravité de la situation», a-t-il déclaré.

Samir Hamiche