<span style='text-decoration: underline;'>ATHLÉTISME (100 M HAIES)</span>:<br><span style='color:red;'>Rahil Hamel qualifiée aux JM d’Oran</span>

La hurdler algérienne Rahil Hamel s’est qualifiée pour le 100m/ haies des Jeux Méditerranéens d’Oran, en réalisant un chrono de 13 sec 82, lors de la 9e journée Elite & Jeunes talents sportifs, organisée samedi au stade d’athlétisme SATO du complexe olympique (Alger). La plateforme destinée à l’engagement des athlètes pour les JM d’Oran reste ouverte, en effet, jusqu’au dimanche 19 juin, et la Direction technique de la Fédération algérienne d’athlétisme a décidé d’exploiter cette opportunité, en engageant d’autres athlètes, qui ont montré de bonnes dispositions au cours des derniers jours. Etant donné que les messieurs étaient nettement plus nombreux dans le premier quota de qualifiés, la DTN a privilégié un peu plus la gent féminine dans cette nouvelle liste. Encadrée par l’entraîneur Djamel Benhadja, Rahil Hamel fera donc partie de la liste additive de la DTN pour les JM, et qui au total devrait comporter une quarantaine d’athlètes environ. Les épreuves d’athlétisme aux JM d’Oran sont prévues du 30 juin au 3 juillet.