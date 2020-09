<span style='text-decoration: underline;'>AG élective du COA </span>:<br><span style='color:red;'>Raouf Salim Bernaoui, premier candidat à la présidence</span>

L’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et président de la Fédération algérienne d’escrime (FAE), Raouf Salim Bernaoui, a annoncé lundi sa candidature pour le poste de président du Comite olympique et sportif algérien (COA) dont l’assemblée générale élective (AGE) aura lieu le 12 septembre au siège de l’instance olympique à Ben Aknoun (Alger).

«C’est avec beaucoup d’humilité et un grand sens des responsabilités que j’ai l’honneur de vous annoncer ma candidature à la présidence de notre comité national olympique.», a écrit Bernaoui sur sa page Facebook. Et d’ajouter : «Comme vous le savez notre instance est passée ces derniers mois par une période de fortes turbulences, marquée par de nombreux dépassements et par un ternissement important de son image et de sa réputation.

Il est temps aujourd’hui de retrouver de la sérénité et de réconcilier la famille sportive et olympique algérienne».

Le programme de Bernaoui s’articule autour de 33 actions à mettre en application progressivement pour «la construction d’un comité olympique actif, moderne et au service des sportifs.». Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires en vigueur du Comité olympique et sportif algérien, le dépôt de candidature est prévu 8 jours avant l’AG élective. Le président élu à la tête du COA, le 12 septembre 2020, aura à gérer le reste du mandat olympique qui s’étalera jusqu’après les Jeux olympiques JO-2021 de Tokyo.

Il est à rappeler qu’après la démission de Mustapha Berraf, entérinée le 12 mai dernier par le bureau exécutif, la présidence par intérim du COA avait été confiée, en application des statuts de l’instance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires courantes du COA et de préparer les prochaines Assemblées générales ordinaire et élective.