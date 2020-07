<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>Rapatriement de 248 ressortissants algériens bloqués au Qatar</span>

Un total de 248 ressortissants algériens bloqués au Qatar depuis la suspension du trafic aérien, causée par la pandémie du coronavirus, sont arrivés dimanche à l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine.

Ces ressortissants ont été rapatriés à bord d’un avion de la compagnie arienne nationale «Air Algérie» en provenance de la ville de Doha (Qatar), a-t-on indiqué. Dès leur arrivée, les ressortissants algériens rapatriés, accueillis par les responsables locaux et pris en charge par les services du tourisme, ceux de la direction de l’administration locale (DAL) et de la santé ont effectué les formalités d’usage et passé des tests médicaux préventifs. Selon le chef du service du tourisme auprès de la direction de ce secteur, Amar Bentorki, ces ressortissants seront hébergés aux hôtels Ibis et Novotel, du chef lieu pour la période d’isolement sanitaire de quatorze (14) jours. De leur côté, les services de la direction de la santé et de la population (DSP) ont indiqué qu’un contrôle médical quotidien sera disposé aux citoyens rapatriés en vue de s’assurer de leur état de santé jusqu’à la fin de la période du confinement préventif.