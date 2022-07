<span style='text-decoration: underline;'>Algérie/Mali</span>:<br><span style='color:red;'>Rapatriement des ressortissants algériens blessés dans l’attaque armée à Gao au Mali</span>

Les ressortissants algériens blessés dans l’attaque armée perpétrée dans la banlieue de Gao (Mali) ont été rapatriés, mardi matin, sur ordre du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a affecté un avion militaire médicalisé à leur transport et leur transfert à l’Hôpital militaire de Aïn Naâdja, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

«Sur ordre du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, il a été procédé, tôt ce jour, au rapatriement des ressortissants algériens blessés dans l’attaque armée perpétrée dans la banlieue de Gao au Mali, dans la nuit de vendredi 8 juillet 2022, Monsieur le Président ayant décidé d’affecter un avion militaire médicalisé au transport et au transfert des blessés à l’Hôpital militaire Mohamed-Seghir-Nekkache de Aïn Naâdja», lit-ont dans le communiqué.

«Préparée par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, en coordination avec les autorités de la République du Mali, cette opération a été exécutée avec diligence par les services du ministère de la Défense nationale», a précisé la même source. Elle a été «saluée par les familles et proches des blessés, qui ont exprimé leur profonde reconnaissance au président de la République et au Haut commandement de l’Armée nationale populaire», conclut le communiqué.