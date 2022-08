<span style='text-decoration: underline;'>CÉRÉALICULTURE </span>:<br><span style='color:red;'>Rappel aux producteurs l’obligation de livrer leurs récoltes aux CCLS</span>

Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a rappelé, mercredi, aux céréaliculteurs l’obligation de livrer la totalité de leurs récoltes aux coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) en vertu des dispositions de la loi de finances complémentaire 2022, précisant que la collecte se prolongera jusqu’au 30 septembre prochain.

«Le ministère de l’Agriculture et du développement rural rappelle que les producteurs de céréales sont tenus, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de finances complémentaire LFC 2022, de livrer la totalité de leur production aux Coopératives de céréales et légumes secs (CCLS) territorialement compétentes», a-t-il indiqué dans un communiqué. A ce titre, les directeurs de CCLS ont été instruits de respecter les instructions du ministère relatives à la collecte pour la campagne 2021-2022. «Toute la production doit être réceptionnée sans conditions, sur présentation d’une pièce d’identité du producteur et d’une attestation établie par le céréaliculteur concerné, précisant la localisation de la parcelle et sa superficie, la production doit être officiellement comptabilisée et stockée», a précisé le ministère. «Les procédures usuellement admises (carte de fellah, fiche signalétique de la chambre d’agriculture de wilaya) sont maintenues pour les céréaliculteurs et producteurs de légumes secs qui disposent de ces documents », a ajouté la même source. Le ministère a rappelé, également, que l’opération de la collecte des céréales se prolongera jusqu’au 30 septembre prochain, conformément au communiqué de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Par ailleurs, tous les stocks détenus par les producteurs (semences de ferme, production pour auto consommation) doivent être obligatoirement déclarés (quantités et lieux de stockage) à la Direction des services agricoles de la wilaya concernée, a-t-on souligné de même source.