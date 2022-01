<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel- Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Réalisation de 60% des 413 opérations programmées</span>

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés, Mustafa Limani, a présidé dans la salle des conférences du cabinet de la wilaya, une réunion de travail avec l’ensemble de son exécutif et les 15 chefs de daïras pendant la matinée d’avant-hier jeudi.

Dans l’ordre du jour, l’étude des taux d’avancement des programmes de développement sectoriels concernant les projets du Plan Communal de Développement (PCD), celui du Plan Sectoriel de Développement (PSD) et les Programmes En Cours (PEC). Le total des trois programmes cités est de 413 opérations enregistrées et réparties en cinq catégories d’une enveloppe budgétaire (apport initial) de 97.884.764 dinars. Les dépenses sur ces 413 projets ont atteint 59.475.478 dinars et il en reste 38.409.286 dinars, soit exactement un taux de réalisation estimé à 60.76 pour cent.

On citera neuf directions locales bénéficiant de ces 413 projets à commencer par la direction des travaux publiques qui rafle un total de 21 opérations, le secteur du tourisme doté de quatre chantiers, la DUAC (direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction) avec 11 opérations, la DTW (direction des transports de wilaya) bénéficiant d’un seul projet, l’emploi avec deux projets, l’environnement qui est doté d’une douzaine d’opérations, cinq pour le secteur des forêts, cinq autres opérations pour la DIM (direction de l’industrie et des mines), et enfin, huit constructions scolaires gérées par des collectivités locales (APC).

M. Bekkar