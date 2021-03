<span style='text-decoration: underline;'>INCENDIES DE FORÊTS À TLEMCEN</span>:<br><span style='color:red;'>Reboisement et poursuite des dédommagements</span>

Des actions sont en cours dans la wilaya de Tlemcen (extrême ouest du pays) pour parachever l’opération d’indemnisation des agriculteurs sinistrés, suite aux incendies de forêts du mois de novembre dernier et ce, en parallèle avec l’enclenchement d’une vaste campagne de reboisement du couvert végétal, apprend-on de la conservation des forêts,

Dans ce contexte, la conservation des forets de la wilaya a consacré un montant de plus de 1,6 million de da pour indemniser les fellahs ayant subi des dommages suite à ces feux de forêt, a indiqué à l’APS, le chef de service de la protection des animaux et des végétations de cette instance, Lachgar Mohamed, à la veille de la journée internationale des forêts.

Cette enveloppe financière a été débloquée pour indemniser 120 agriculteurs répartis à travers 15 communes qui se distinguent par leur couvert végétal, parti en fumée le 6 novembre dernier, selon le même responsable, faisant observer que près de 90% des agriculteurs, recensés auparavant par la commission mixte comprenant plusieurs secteurs, ont déjà été indemnisés.

Cette opération d’indemnisation a pris la forme de la fourniture aux agriculteurs concernés de plusieurs variétés d’arbres, à l’instar de l’oliveraie, l’amandier, le caroubier, le citronnier, l’abricotier, le pommier et autres espèces, chacun en fonction de pertes constatés, pour y être plantés par eux mêmes, a précisé la même source.

Par ailleurs, les agents forestiers qui effectuent actuellement des opérations de surveillance des massifs forestiers, sont en train d’élaborer une étude de toutes les superficies forestières incendiées pour déterminer les moyens appropriés pour les reboiser, selon M. Lachgar, faisant savoir que les superficies brulées récemment ne peuvent être replantées directement qu’après une période désignée, laquelle peut aller jusqu’à 3 ans et ce, pour assurer la bonne poussée des arbres.

Programme de reboisement des surfaces forestières La Conservation des forets de la wilaya de Tlemcen a également mis en place, cette année, un programme de reboisement de superficies forestières faisant partie du programme national de reboisement et qui vise à atteindre un objectif de plantation de plus de 472.000 arbustes à la fin de l’année en cours.

M. Lachgar a ajouté, dans ce sillage, qu’il a été effectué, entre octobre dernier et le 10 mars en cours , la mise en terre de 129.962 arbustes dont plus de 3.000 de pins d’Alep, de chêne liège, le cyprès et autres conifères ainsi que du Caroubier dans les zones sinistrées durant les années passées avec la participation des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), la sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, la protection civile et le concours des associations écologiques au niveau des forêts «Z’rifet» dans la commune de Mansourah, de «Ras El ma» (El Aaricha), «Lourit» (Aïn Fezza) et d’autres massifs forestiers dans la commune de Ouled Mimoun.

Selon le même responsable, le programme prévoit la poursuite de cette opération de reboisement graduellement et ce avec la participation de divers intervenants dont les citoyens pour notamment les imprégner de la culture de protection des forets et des végétations et la lutte contre le danger des incendies.

Pour rappel, il a été enregistré entre juillet et novembre derniers plusieurs foyers d’incendies de forets ayant ravagé plus de 833 hectares dont plus de 309 hectares le 6 novembre dernier.

Ces feux ont ravagé tout sur leur passage, décimant broussailles et herbes, de même que 5.911 arbres et ce, à travers plusieurs communes dont Aïn Fezza, Aîn Tellout, Beni Boussaîd, Beni khalled, Beni s’mil, Beni Snous, Dar Yaghmouracen, Hammam Boughrara, Honaine, a-t-on signalé de même source.