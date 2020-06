<span style='text-decoration: underline;'>SCOUTS MUSULMANS</span>:<br><span style='color:red;'>Recensement des familles défavorisées des zones d’ombre pour le lancement d’une opération de distribution de packs alimentaires</span>

Dans le cadre du vaste programme des activités de solidarité qui se déroule au niveau des divers lieux de la wilaya d’Oran, les services de l’organisation des scouts musulmans du bureau d’Oran vont procéder au recensement des familles défavorisées des zones d’ombre pour lancer une opération de distribution de packs alimentaires constitués de produits alimentaires de base.

Cette initiative est au profit des familles qui habitent au niveau des zones d’ombre qui ont été touchées financièrement par les conséquence de la période du confinement suite à la propagation de l’épidémie du Covid-19 où les chefs de familles ont chômé et étaient contraints de cesser d’exercer leurs activités en application des mesures préventives sanitaires , ce qui a engendré des difficultés financières.

Dans le même cadre, lesdits services ont déjà ouvert également des ateliers de confection de bavettes protectrices au niveau de la Cité Petit et de Hai de M’dina J’dida et au niveau de la commune de Messeghine. Lesdits services visent à la fabrication de 30000 bavettes pour les mettre à la disposition des habitants desdites zones pour leur permettre de se protéger contre ledit virus et de pouvoir éviter toute possibilité de contamination en cas de contact avec une personne positive. Lesdits services ont déjà procédé à la distribution de quelque 20000 bavettes gratuitement aux citoyens. Dans le même cadre, lesdits services vont également lancer des opérations de nettoyages et de désinfection des lieux qui relèvent des dites zones. Des actions de sensibilisation vont être entamées pour permettre aux habitants desdites zones de connaitre notamment, ladite épidémie et de les informer également sur les consignes préventives à respecter pour se protéger pour lutter contre ledit virus qui sévit et surtout pour arriver à sortir de cette crise sanitaire.

Pour le bon déroulement dudit programme, les dits services déploient tous les moyens et fournissent tous les efforts pour atteindre les objectifs voulus.

Bekhaouda Samira