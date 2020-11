<span style='text-decoration: underline;'>MISSERGHINE</span>:<br><span style='color:red;'>Réception avant fin décembre d’un dédoublement de canalisation de pompage et de deux réservoirs</span>

Le wali d’Oran, Messaoud Djari, a insisté sur la réception des projets de dédou blement d’une canalisation de pompage et de réalisation de deux réservoirs d’eau au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine avant la fin décembre prochain, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

© OT / Adda





Lors d’une visite d’inspection de projets de réalisation de logements de type location-vente au nouveau pôle urbain, notamment les travaux de raccordement au réseau d’eau potable, qui est de la responsabilité du directeur de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction, le wali a mis l’accent, samedi, sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux en renforçant les chantiers en moyens matériels, tout en fixant les délais de réception des projets de dédoublement de la canalisation de pompage et deux réservoirs d’eau d’une capacité de 10.000 mètres cubes chacun, à avant la fin décembre prochain. Messaoud Djari a également chargé le directeur de l’Urbanisme, de l’Architecteur et de la Construction de convoquer l’entreprise chargée de la station de pompage pour fixer les délais de fin des travaux, dans le but de rattraper le retard enregistré et le raccordement des logements de type location-vente dont les travaux extérieurs ont été achevés (réseaux divers et canalisations), a-t-on indiqué. D’autre part, le responsable a annoncé qu’une autre visite d’inspection de projets de logements de différentes formules sera programmée, selon les services de la wilaya.