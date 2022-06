<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Réception de 110 opérations de développement sur les 224 inscrites</span>

Le wali de Mascara, Abdelkhalek Seyouda s’est réuni avec l’ensemble des responsables des trois daïras de Sig, Oggaz et Zahana. A l’ordre du jour, il a été question d’établir un état des lieux sur l’avancement des opérations de développement FCCL, PCD 2022 et PSD 2022.

Dans le cadre du programme communal de développement (PCD), la wilaya de Mascara enregistre la réception de 110 opérations sur les 224 inscrites. Ainsi, et au douar Hamouia de la commune Sidi Boussa?d, une nouvelle école sera réceptionnée, elle connaît un taux de construction de 70% afin d’accueillir les écoliers des douars de Hamouia, Sidi Amr et Ouled Kheira. Au village Sidi Mahieddine (commune de Sidi Kada), le wali a donné le coup d’envoi de l’exploitation d’un puits artésien d’une capacité de 302 M3 par jour. Un autre puits artésien au village Ouled Mansour (commune de Hachem) est lancé, d’une capacité de production de 170 M3 d’eau par jour au profit d’une population de 1.126 habitants. Un second puits à Hachem d’une capacité de 170 M3 alimentera les douars de Remakia, Remalia, Ouled Chennoufi, Ouled Beldjilali, Ouled Said et Ouled Bousedra. A Remalia, une école primaire est en cours de réalisation. L’assiette est un don de la part d’un habitant de ce douar.

Au niveau de la commune d’El Bordj, un chemin communal entre le CC 09 et le douar Abadliya d’une distance de 1,7 kilomètres sera posé ainsi qu’une école primaire en voie de réalisation au douar Tarch. Enfin, le ,wali Seyouda a assisté à l’exploitation d’un autre puits artésien dans la commune d’El Menaouer qui produit quotidiennement 1.123 mètres cubes d’eau au profit d’une population de 3.000 habitants des douars Ouled Reguieg, Ain Tamda, Tarch, Khoudam, Abadlia et Ouled Seghier.

M. Bekkar