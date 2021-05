<span style='text-decoration: underline;'>Youcef Boukhari</span>:<br><span style='color:red;'>Réception de 3.400 doses du vaccin anti-covid19</span>

La direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran a reçu au début de cette semaine 3.400 doses du vaccin anti-covid19, a-t-on appris de son chargé de communication Youcef Boukhari.

Il s’agit du cinquième quota destiné à la wilaya d’Oran, qui a réussi à vacciner jusqu’à présent plus de 13.600 personnes dont 2.900 travailleurs du secteur de la santé, a précisé M. Boukhari, notant une certaine réticence de la part des professionnels de la santé vis-à-vis de la vaccination anti-covid19. Ce cinquième quota composé de 1.700 doses du vaccin russe (Spoutnik-V) et 1.700 autres du vaccin chinois (Sinopharm), sera destiné en grande partie à la vaccination des inscrits sur la plateforme de plus de 65 ans, dont le nombre s’élève à 17.000 personnes.

S’agissant des effets secondaires des trois vaccins utilisés à la wilaya d’Oran, soit le russe, le chinois et l’anglais, M. Boukhari a affirmé qu’aucun cas majeurs qui nécessite une hospitalisation, n’a été enregistré depuis le lancement de la campagne de vaccination à Oran. «Les personnes vaccinées présentent des effets secondaire soft, comme la fièvre et les céphalées», a-t-il assuré. Concernant la situation épidémiologique actuelle à Oran, le chargé de communication de la DSP l’a qualifié de «très stable», avec une moyenne de 5 cas par jour, relevant que les cas graves sont rares depuis quelques jours.