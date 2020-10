<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Réception de 30 bus scolaires</span>

Comme prévu, les 21.882 élèves du cycle primaire ont rejoint leurs bancs de classes après près de sept mois de vacances forcés à cause de l’épidémie du coronavirus.

Cette rentrée concerne donc seulement le cycle primaire en attendant le retour des classes pour les 57.400 élèves du moyen et les 25.732 du secondaire pour le quatre du mois prochain. Au siège de la wilaya, le chef de l’exécutif, Limani Mustafa, a présidé la cérémonie de distribution de 30 bus scolaires au profit de 29 communes. Un dernier quota après les 40 bus distribués auparavant. Ce qui rend un total de 70 nouveaux bus scolaires comme on l’avait signalé dans notre édition d’hier. Pour sa part, la direction de la sûreté de SBA vient de réquisitionner plus de 2.000 policiers afin d’assurer la sécurité durant les deux rendez-vous des rentrées scolaires.

M. Bekkar