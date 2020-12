<span style='text-decoration: underline;'>VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE</span>:<br><span style='color:red;'>Réception de 7.000 nouvelles doses</span>

La direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’Oran a reçu quelque 7.000 doses de vaccin anti-grippal d’un quota global de 40.000 doses attribuées à la wilaya, a-t-on appris mardi auprès de la DSP.

Cette quantité a été remise aux différents établissements de santé de proximité, chargés de l’opération de vaccination, qui reprendra demain mercredi, a indiqué à l’APS le chargé de communication de la DSP, Youcef Boukhari. Au début de la campagne nationale de vaccination anti-grippale en novembre dernier, quelque 21.000 doses sur deux fois (7.000 puis 14.000 doses) ont été reçues par les services de santé de la wilaya d’Oran, et épuisées dès les tous premiers jours de la campagne, a précisé le responsable. La wilaya d’Oran s’est vu attribuer un quota global de 40.000 doses pour immuniser les sujets vulnérables, essentiellement les malades chroniques, les femmes enceintes et les personnes âgées. Le premier lot de vaccins estimé à 21.000 doses a été réservé aux cas les plus urgents, qui sont les malades chroniques et les femmes enceintes, alors que la quantité reçue dernièrement sera destinée aux personnes âgées. Quant aux 12.000 doses restantes, elles seront consacrées aux travailleurs du secteur de la santé. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière s’étalera sur toute la période «automne-hiver », selon les recommandations du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.