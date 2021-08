<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès / Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Réception de 70 concentrateurs d’oxygène</span>

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a réceptionné 70 concentrateurs individuels d’oxygène au profit des établissements sanitaires prenant en charge des cas de Covid-19, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

Le wali de Sidi Bel-Abbès, Mustapha Limani, a indiqué que les concentrateurs ont été acquis grâce à la collecte de dons des citoyens, et qu’ils permettront de renforcer les capacités des structures sanitaires sur le plan de la prise en charge des malades atteint de la Covid-19. Dans ce cadre, le même responsable a procédé également à la mise en service d’un générateur d’oxygène médical d’une capacité de 10.000 litres au niveau de l’établissement public hospitalier «Dahmani Slimane» de Sidi Bel Abbès. Ce matériel a été acquis grâce aux dons des bienfaiteurs et à la contribution d’associations locales. Le wali a salué les efforts et l’élan de solidarité des bienfaiteurs et des bénévoles de Sidi Bel-Abbès pour faire face à la pandémie du coronavirus. Il s’est enquis, par ailleurs, des dernières retouches avant la mise en service du concentrateur intensifié d’oxygène, acquis au titre du plan sectoriel d’urgence pour renforcer les capacités du même établissement hospitalier.