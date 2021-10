<span style='text-decoration: underline;'>Saida</span>:<br><span style='color:red;'>Réception de 70 logements publics locatifs fin octobre en cours</span>

Soixante-dix (70) nouveaux logements publics locatifs seront réceptionnés fin octobre en cours dans la commune de Youb, a annoncé samedi le wali de Saida Abdelaziz Djouadi.

Inspectant les différents projets de développement dans cette collectivité, le wali a indiqué que ce quota d’habitat, dont le taux d’avancement des travaux a atteint 95 %, sera réceptionné vers la fin du mois d’octobre en cours.

Le chef de l’exécutif a inspecté le nouveau site d’habitat dont les travaux d’aménagement externe sont en cours avec la réalisation des travaux de raccordement aux réseaux d’eau potable, d’assainissement et le traçage des voies. Sur place, il a donné des instructions à l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz pour accélérer le rythme de réalisation. La daïra de Youb a bénéficié d’un nouveau quota de logements publics locatifs estimé à 600 unités.

Le site devant abriter le projet a été retenu et les travaux du chantier seront lancés au début de l’année prochaine. La daïra de Youb a bénéficié d’un programme de 1.250 logements, dont 440 ont été réceptionnés, 210 autres en cours de réalisation et les travaux de réalisation 600 autres sont en cours de lancement. Par ailleurs, le wali s’est enquis, dans la même collectivité locale, du projet de réalisation d’une piscine semi-olympique.

Le taux d’avancement des travaux a atteint 93 %, sachant qu’une enveloppe financière de plus de 229 millions de DA a été dégagée à cet effet au titre du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. Dans la zone d’Aïn El Beida, relevant de la commune de Daoui Tabet, le wali a inspecté le chantier relatif à l’aménagement externe d’un quartier de lotissement de 80 logements pour un montant de plus de 43 millions de DA octroyé au titre du programme sectoriel.

L’opération portant réalisation des réseaux d’eau potable, d’assainissement et l’éclairage public a atteint un taux d’avancement de 75 %. Le wali de Saida s’est enquis des préoccupations des citoyens, notamment celles liées aux secteurs de l’hydraulique, des travaux publics et de l’habitat. Il a promis de multiplier les efforts pour leur prise en charge selon les priorités.