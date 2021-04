<span style='text-decoration: underline;'>Sétif</span>:<br><span style='color:red;'>Réception de plus de 12.000 nouvelles doses de vaccin contre la Covid-19</span>

La wilaya de Sétif a réceptionné récemment un nouveau quota de 12.550 nouvelles doses de vaccin Astra Zeneca, destiné à vacciner 6.275 personnes contre la Covid-19, à raison de deux doses, a-t-on appris mardi du directeur de la santé et de la population (DSP), Abdelhakim Dehane.

Ce vaccin est actuellement disponible dans toutes les infrastructures de santé de la wilaya pour assurer la vaccination des citoyens en fonction des catégories les plus à risque d’être contaminées par la Covid-19, a précisé le même responsable, soulignant l’importance de cette opération dans le but de réduire le nombre des contaminations et d’atteindre l’immunité collective.

Cette quantité de vaccin est la troisième dont a bénéficié la wilaya depuis le lancement de l’opération de vaccination contre le coronavirus en février dernier, a-t-il fait savoir, rappelant que le premier quota comptait 1.165 doses de vaccin russe Spoutnik-V, tandis que le deuxième quota s’élevait à 13.000 doses de vaccin chinois Sinopharm. La vaccination des citoyens à l’aide de ces deux vaccins, se déroule à travers tout le territoire de la wilaya à un rythme atteignant 99% et 93% respectivement, a fait remarquer M. Dehane Le DSP a appelé, dans ce contexte, l’ensemble des citoyens, en particulier les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, à se rapprocher des établissements sanitaires pour accélérer la cadence de la vaccination et lutter contre la propagation du virus.

Il a également rappelé que les chiffres enregistrés récemment en matière de contamination par la Covid-19, notamment dans les hôpitaux de Sétif, Ain Oulmène et El Eulma (Sud et Est de Sétif) nécessitent plus de vigilance de la part des citoyens, en particulier s’agissant du respect des mesures préventives à l’instar du port de masques de protection, la distanciation sociale et la désinfection. A cet égard et selon le même responsable, il a été procédé à la redynamisation des comités de sécurité des daïras et des circonscriptions sanitaires afin d’intensifier les actions de sensibilisation envers les citoyens, les exhortant à respecter les mesures préventives, notamment dans les espaces publics et les marchés commerciaux, particulièrement durant ce mois de Ramadhan. Il a aussi exhorté les citoyens à la nécessité de respecter les mesures préventives et les protocoles sanitaires tout en évitant les regroupements.

Pour rappel, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour la réussite de l’opération de vaccination contre la Covid-19 dans cette wilaya, dont le coup d’envoi a été donné le 3 février 2021 dans la polyclinique « El Hidhab» (Est Sétif), à travers la mobilisation de 94 centres équipés d’appareils de réfrigération, selon les données recueillies auprès de la direction de la santé.