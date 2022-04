<span style='text-decoration: underline;'>Dédoublement de la route du port d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Réception du premier tronçon à la mi-juin 2022</span>

Le premier tronçon du projet du dédoublement de la voie reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest devrait être réceptionné à la moitié du mois de juin prochain, avant le début de la 19eme édition des Jeux Méditerranéens, prévus cet été dans la capitale de l’Ouest, a-t-on appris, mercredi, auprès de la direction locale des Travaux publics.

Les travaux sont en cours à un rythme accéléré en vue de la livraison du premier tronçon, long de huit (8) km, de cette double voie d’une longueur de 26 km, à la mi-juin prochain, soit avant le début du rendez-vous méditerranéen, prévu du 25 juin au 6 juillet prochains. Le tronçon compte trois (3) couloirs dans chaque direction et la longueur de la deuxième tranche est de 18 km, sachant que le projet a accusé du retard en raison du terrain difficile jouxtant la mer et des problèmes techniques tels des glissements de terrain et autres. Ces difficultés ont été prises en charge définitivement, a-t-on rappelé. Le projet en question a récemment bénéficié d’un montant supplémentaire de 14 milliards DA pour achever définitivement les travaux, ce qui a amplement contribué à faire accélérer le rythme des travaux en vue de leur livraison dans les délais impartis, a-t-on indiqué. Pris en charge par un groupe algéro-turc (Makyol), cet axe permettra, dès son entrée en exploitation, de conférer une plus grande fluidité à la circulation des véhicules à destination du port, selon la Direction des Travaux publics de la wilaya d’Oran qui a précisé que le taux d’avancement des travaux a dépassé les 90% alors que le coût global du projet a atteint 40 milliards de DA.