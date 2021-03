<span style='text-decoration: underline;'>DSP de la wilaya d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Réception d’un 2ème quota de 7.000 doses du vaccin anti-covid-19</span>

La direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran a reçu, mardi, son deuxième quota du vaccin chinois anti-Covid, soit 7.000 doses, a-t-on appris du chargé de communication à la DSP, Youcef Boukhari.

Officiellement lancée le 2 février à Oran, la campagne de vaccination se poursuit «dans de bonnes conditions», a noté Dr Boukhari, ajoutant que cette première phase est marquée par une forte demande sur la vaccination.

Le deuxième quota permettra de prendre en charge un grand nombre et d’élargir la population ciblée, a-t-il souligné, rappelant que la première phase a surtout concerné le personnel de la santé.

Une partie de ce deuxième quota sera réservée pour les personnes âgées souffrant de maladies chroniques, a-t-il fait savoir. Le premier quota, soit plus de 1.400 doses a permis de vacciner, en deux doses, pas moins de 700 personnes, dont 63% sont des travailleurs de la santé, a-t-il encore précisé. Il y a lieu de rappeler que les personnes (à part le personnel de santé) qui souhaitent se vacciner peuvent se rapprocher des établissements de proximité pour s’inscrire et attendre d’obtenir un rendez-vous. A Oran, 13 polycliniques ont été retenues pour la vaccination anti-Covid.