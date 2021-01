<span style='text-decoration: underline;'>Vaccin antigrippal</span>:<br><span style='color:red;'>Réception d’un nouveau quota de 7000 doses à Oran</span>

Les services de la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran ont réceptionné mercredi un nouveau quota constitué de quelque 7000 doses de vaccins antigrippe en attendant de recevoir encore d’autres doses de ce vaccin prochainement pour répondre à la demande des citoyens qui veulent se faire vacciner.

Dans le même cadre, les services de la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran(DSP) s’impliquent sur le terrain pour la distribution de ce quota de vaccins à l’ensemble des centres de santé de proximité concernés qui sont implantés sur le territoire de la wilaya.

A cet effet, des médecins et des paramédicaux sont chargés tout au long de cette période de la saison hivernale pour continuer la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui est relancée à partir de ce dimanche. Les équipes médicales concernées par cette opération restent à l’écoute des patients pour répondre aux questions qui se posent sur la vaccination, son importance et informent sur la nécessité de se faire vacciner et sur les gens qui ont besoin de se faire vacciner.

La campagne de vaccination se déroule sous la houlette notamment des services de la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran (DSP. Les personnes qui ont grand besoin de se faire vacciner, rappelons-le, sont celles qui sont atteints de maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes d’un certain âge avancé. Ainsi, tous les moyens humains et matériels sont déployés et tous les efforts sont fournis pour permettre aux citoyens de se faire vacciner au niveau du centre de santé de proximité le plus proche de chez eux dans les conditions les plus adéquates et selon les normes sanitaires règlementaires exigées pour des résultats satisfaisants.

