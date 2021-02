<span style='text-decoration: underline;'>Vaccins contre le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Réception fin février de près d’un million de doses</span>

Une quantité avoisinant un million de doses du vaccin anti-Covid-19 sera reçue par l’Algérie durant le mois de février en cours grâce au dispositif onusien Covax. Après la grande attente du mois de janvier dernier et l’arrivée enfin du vaccin russe Sputnik V, le pays va acquérir dans les prochains jours d’importantes quantités de doses produites par des laboratoires chinois.

C’est ce qu’a annoncé mardi dernier au Conseil de la Nation le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, lors d’une journée parlementaire sur «La pandémie du coronavirus en Algérie et la stratégie de vaccination».

Chiffres à l’appui, M. Benbouzid a indiqué que «l’Algérie recevra, février en cours, 200.000 doses de vaccins chinois et outre 700.000 à 800.000 doses dans le cadre du groupe COVAX du vaccin anti covid-19 en attendant l’arrivée, ultérieurement, d’autres quantités».

Pour le ministre, le retour à la vie normale dépendra de la vaccination, assurant que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait tenu sa promesse concernant l’acquisition en janvier du vaccin.

Le ministre, qui a appelé les citoyens à se faire vacciner, a insisté sur l’impératif pour les médias et les partenaires sociaux de s’impliquer dans les campagnes de sensibilisation pour mettre en avant l’importance de la vaccination et de sa généralisation.

Outre l’arrivée des doses de vaccins contre le coronavirus dans les tous prochains jours à travers le dispositif Covax, une quantité supplémentaire sera acquise par l’Algérie à travers le mécanisme mis en place par l’Union africaine (UA).

La quantité dont l’acquisition est prévue pour le mois d’avril prochain peut atteindre 9 millions de doses, a indiqué au cours de la même journée parlementaire, la directrice de pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé, Wahiba Hadjoudj.

«L’Algérie recevra, fin avril, 9 millions de doses de vaccin dans le cadre de l’Institut africain pour la prévention des épidémies relevant de l’Union africaine (UA)», a-t-elle annoncé.

Le processus d’acquisition marqué par des discussions et négociations entre les différentes parties a duré une année, ajoute la même responsable.

«Les négociations menées avec les différents laboratoires à l’intérieur et à l’extérieur du pays, couronnées par l’obtention de l’Algérie de son quota de vaccins auprès de plusieurs laboratoires», a-t-elle rappelé.

Elle a dans ce cadre expliqué la raison de la diversification de la provenance des différents vaccins. «Aucun pays ne serait en mesure d’obtenir son quota de vaccin auprès d’un même laboratoire, vu la forte demande mondiale sur cette substance vitale en la conjoncture actuelle», a-t-elle indiqué.

De son côté, le directeur général de l’Institut Pasteur, Dr Fawzi Derrar, a indiqué que l’acquisition des vaccins s’est basée sur «les choix et recommandations du Conseil scientifique, assurant qu’«ils répondent aux normes et critères de sécurité sanitaire et d’efficacité en vigueur».

Au cours de la même journée parlementaire, un plan stratégique mis en place par le ministère, depuis janvier dernier, dans le cadre de la campagne de vaccination, conformément aux instructions données par le président de la République, a été présenté par le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère, Dr Djamel Fourar.

Il a fait savoir qu’une plateforme numérique a été mise en place dont la mission est de suivre le déroulement de la campagne de vaccination, à travers le territoire national avec la garantie d’une distribution équitable, en tenant compte de la densité de la population dans chaque région.

Par ailleurs, les scénarios envisagés par le ministère pour favoriser l’accès des catégories ciblées au vaccin et atteindre un taux de couverture de 70% de la population sur une durée d’une année ont été détaillés par le Dr Fourar.

Cette démarche vise à stopper la chaîne de contamination communautaire, et partant concourir à l’aboutissement de la campagne en faveur de 20 millions de citoyens.

Enfin, le Dr Fourar a appelé, dans ce sens, l’ensemble des acteurs sur le terrain à mobiliser les citoyens et à les inciter à la vaccination pour rétablir la confiance et mettre fin aux rumeurs relayées par les sceptiques via les réseaux sociaux.

Samir Hamiche