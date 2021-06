<span style='text-decoration: underline;'>Bir El Djir et de Hassi Bounif</span>:<br><span style='color:red;'>Réception prochaine de 1.150 logements publics locatifs</span>

La réception de 1.150 logements publics locatifs (LPL) dans les communes de Bir El Djir et de Hassi Bounif (Oran) est prévue dans les prochains jours, a-t-on appris auprès de la direction du logement de la wilaya.

Il s’agit 700 logements publics locatifs à Bir El Djir, de 300 dans la commune de Hassi Bounif et de 150 de même type au niveau de la commune d’El Braya, a-t-on indiqué. Concernant les deux premiers quotas (700 et 300 logements), ont été réalisés les travaux d’aménagement extérieur, à savoir le raccordement aux réseaux d’alimentation en eau potable, de gaz et d’électricité, le revêtement des routes et la réalisation d’espaces vers, d’aires de jeux pour enfants et autres commodités, a-t-on ajouté. Les services techniques des communes de Bir El Djir s’activent à la réalisation de travaux de mise en service de l’éclairage public, tandis que les services de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) s’emploient à la levée des réserves des travaux d’eau et d’assainissement, notamment ceux liés à la pose de canalisations.

En ce qui concerne le quota des 150 LPL dans la commune d’El Braya, les travaux de raccordement aux réseaux divers, y compris ceux de l’eau potable et de l’assainissement, ont été achevés, alors que les travaux d’aménagement extérieur, particulièrement ménager les trottoirs, asphalter la chaussée et réaliser les aires de jeux pour enfants, tirent à leurs fins, selon la même direction.

Il est prévu la réception des dits quotas de logements fin juin en cours au plus tard en vue de leur attribution le 5 juillet prochain à l’occasion de la célébration du double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, a-t-on fait savoir. A noter l’installation d’une commission de wilaya qui regroupe les représentants du wali d’Oran et de divers services du logement, de l’urbanisme et de l’Office de promotion et de gestion immobilière, pour assurer l’opération de contrôle et de désignation des différents programmes de logements à travers les daïras et communes de la wilaya programmés en vue de leur distribution au mois de juillet prochain.