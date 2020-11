<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Réception prochaine du nouveau siège de la radio locale</span>

Le nouveau siège de la radio locale de Mostaganem sera réceptionné «dans quelques jours», a-t-on appris mardi du directeur de wilaya des équipements publics Ahmed Bergham.

Le taux de réalisation de cette structure, à laquelle la wilaya a consacré une enveloppe budgétaire de 60 millions de dinars, est de près de 100%, a indiqué dans une déclaration à l’APS M. Bergham, soulignant que le siège a été réalisé au niveau de l’entrée sud de la ville de Mostaganem.

Les travaux techniques, notamment ceux concernant les réseaux internes (informatique et internet) sont en cours au niveau de ce nouvel édifice, ainsi que les essais techniques concernant la transmission et la diffusion, en coordination avec les services centraux de la Radio nationale, la Direction régionale de Télédiffusion et l’équipe technique de la station locale, avant l’achèvement du reste des travaux, a révélé le directeur de wilaya des équipements publics.

De son côté, la directrice de la radio locale de Mostaganem, Fatima Belhadj Yousfi, a indiqué à l’APS que l’opération de déménagement vers le nouveau siège sera achevée dans 10 jours, avant le début d’exploitation effective de cette structure, prévue le mois prochain. Mme Belhadj a indiqué que la date proposée pour l’inauguration de cet édifice est le 16 décembre prochain, à l’occasion de la célébration du 64ème anniversaire de la création de la radio secrète (La voix de l’Algérie libre et combattante), un événement historique qui a eu un impact important dans la contribution de la presse nationale à la glorieuse Révolution de novembre.

Le nouveau siège permettra, a-t-elle souligné, l»’amélioration du service médiatique de la station de radio et des conditions de travail des équipes de journalistes et de techniciens et mettra fin aux difficultés auxquelles faisaient face les professionnels depuis 16 ans dans les anciens locaux, exigus et vétustes».

Concernant les régions non couvertes par la transmission radiophonique de la station locale, Mme Belhadj a affirmé que les efforts se poursuivent en coordination avec les instances locales et centrales pour l’acquisition d’une tour devant porter l’appareil de diffusion afin de couvrir la région-est de la wilaya, dont Achâacha, et améliorer la réception du signal et la standardisation de la fréquence de diffusion hertzienne.