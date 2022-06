<span style='text-decoration: underline;'>Éducation nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Recul du phénomène de la tricherie aux examens</span>

Le coup d’envoi officiel des examens du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) a été donné, hier, par le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, à partir de la wilaya de Touggourt.

Le ministre a évoqué les pects liés à l’organisation des examens de fin d’année des paliers de l’éducation nationale, insistant sur le renforcement des mesures de lutte contre la tricherie. Sur ce sujet, il a affirmé que la tricherie au cours de ces examens a enregistré un recul, un résultat obtenu notamment grâce à la sensibilisation et à l’adoption d’une loi qui encadre la lutte contre ce phénomène, a souligné M. Belabed.

En plus du travail de sensibilisation, le ministre a affirmé qu’il y a eu une conscience croissante chez les élèves contre la tricherie. «Le phénomène de la tricherie aux examens de fin d’année scolaire était en recul» précisant qu’une prise de conscience de plus en plus croissante a été constatée chez les élèves», a-t-il déclaré. Il a fait savoir qu’outre les responsables du secteur de l’éducation nationale, les enseignants sont aussi impliqués dans les efforts de sensibilisation contre le phénomène de la tricherie aux examens.Pour M. Belabed, un travail important a été fait par l’Etat à travers des opérations de sensibilisation initiées par les différents dispositifs, y compris les enseignants.

Sur le plan juridique, le ministre a affirmé que la loi anti-triche a permis de réduire ce phénomène à travers une intervention immédiate et efficace contre toutes les formes de tricherie. «Les mesures strictes qui ont été prises, notamment la loi contre la tricherie, ont permis de réduire ce phénomène», a-t-il dit, soulignant que cette loi a contribué à intervenir immédiatement et avec efficacité, sur toutes les formes de tricherie. Il convient de signaler que le ministère de l’Éducation nationale est soutenu par le département de la Justice dans la lutte contre la tricherie aux examens.

Saluant la coopération et la coordination entre les deux ministères, M. Belabed a rappelé le travail accompli par des commissions de wilayas ad-hoc qui disposent des prérogatives juridiques, pénales et civiles leur permettant d’appliquer la loi en coordination avec le secteur de l’éducation. Il a affirmé que la tricherie porte atteinte à la crédibilité des examens en Algérie.

«Nous ne voulons aucunement recourir à ces mesures mais le cas échéant, la loi doit être appliquée contre tous ceux qui recourent à la tricherie et portent, ainsi, atteinte à la crédibilité des examens en Algérie», a-t-il souligné. Il est à signaler que près de 740.000 candidats, répartis sur 2.800 centres d’examens, ont entamé depuis lundi les différentes épreuves du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM, session juin 2022). Les épreuves de la session de juin 2022 du BEM se dérouleront durant trois jours (6 au 8 juin) dans neuf matières, en plus de la langue amazighe pour les élèves concernés. Pour la troisième année consécutive, ces épreuves ont lieu dans des circonstances exceptionnelles, marquées par l’adoption du protocole sanitaire et les mesures préventives contre la Covid-19.

Lors de ses précédentes interventions, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, avait assuré que les épreuves du BEM porteront sur «les leçons dispensées en présentiel au niveau des établissements éducatifs», appelant les candidats à ne pas interagir avec ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux.

Mohand.S