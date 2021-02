<span style='text-decoration: underline;'>Investissement à Bouira</span>:<br><span style='color:red;'>Récupération de 169 assiettes foncières non exploitées</span>

Au total, 169 assiettes foncières non exploitées par les investisseurs, d’une superficie globale de 38,19 hectares, ont été récupérées, depuis février 2020 à Bouira, a indiqué samedi le wali Lekhal Ayat Abdeslam.

S’exprimant lors d’une rencontre, qui a regroupé une centaine d’investisseurs de la wilaya, le chef de l’exécutif local a signalé que «l’opération d’assainissement du foncier industriel, nous a permis de récupérer 169 assiettes foncières d’une superficie de 38,19 hectares relevant de zones industrielles et de zones d’activités». Ces assiettes qui «ne sont pas exploitées par les investisseurs précédents, seront réattribuées aux vrais porteurs de projets, afin de tenter de booster l’économie locale et nationale», a-t-il expliqué. Au cours de cette rencontre, organisée à la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira, pour tenter d’aplanir toutes les difficultés freinant le cours des investissements au niveau local, ce même responsable a ajouté que 45 autres assiettes foncières sont en cours de récupération et ce via des dossiers introduits en justice.

«Nous avons également 45 autres assiettes foncières d’une superficie de 31,50 hectares, qui sont en cours de récupération. Le tribunal administratif a validé les dossiers pour récupérer ces assiettes dans les prochains jours», a assuré le chef de l’exécutif. Ces procédures ont pour objectif de relancer l’investissement industriel et agricole dans cette wilaya qui dispose d’importantes potentialités, rappelle-ton. «Nous avons installé en avril dernier, une cellule d’écoute et d’accompagnement des investisseurs au niveau de la wilaya.

Cette cellule a reçu 250 plaintes ou requêtes d’investisseurs», a expliqué M. Lekhal Ayat Abdeslam. «Toutes ces requêtes sont examinées pour aplanir les difficultés que rencontrent les investisseurs dans la réalisation de leurs projets. Nous sommes à leur écoute, et nous sommes là pour les accompagner et les orienter afin qu’ils puissent répondre aux besoins de la wilaya», a souligné le même responsable.

Bouira est une wilaya carrefour qui renferme d’importantes potentialités agricoles, touristiques et industrielles. «Nous devons valoriser ces ressources afin de promouvoir l’industrie agroalimentaire ainsi que la fabrication de médicaments et bien d’autres filières industrielles», a-t-il insisté. Le wali a appelé les investisseurs à «s’armer de volonté» pour continuer à réaliser leurs projets notamment au niveau de la zone industrielle de Sidi Khaled à Oued El Bardi ainsi que dans les zones d’activités, afin de créer de l’emploi et de la richesse. L’intervenant a saisi cette occasion pour mettre l’accent sur les efforts considérables consentis par l’Etat pour améliorer le climat des investissements en aménageant des zones industrielles et des zones d’activités. Il a relevé toutefois «quelques carences que nous devrions combler pour poursuivre les efforts de développement enclenchés par les pouvoirs publics», a-t-il dit.

Au cours des ateliers de travail ayant marqué cette rencontre, beaucoup d’investisseurs ont soulevé leurs problèmes liés notamment au raccordement de leurs projets aux réseaux d’énergie (gaz, électricité), ainsi qu’au réseau d’eau et d’assainissement. D’autres ont évoqué des contraintes techniques et administratives qui bloquent l’avancement de leurs projets. Le wali Lekhal Ayat Abdeslam, s’est engagé à prendre en charge les doléances et répondre aux préoccupation des investisseurs.