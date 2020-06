<span style='text-decoration: underline;'>Batna </span>:<br><span style='color:red;'>Récupération de 70 pièces de monnaie archéologiques </span>

Pas moins de 70 pièces de monnaie archéologiques dont 28 en or remontant à la dynastie Hafside et une quantité de drogue ont été récupérées par les services de la sûreté de la wilaya de Batna dans trois opérations distinctes, a indiqué mercredi, la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Dans la première opération, la première brigade mobile de la police judiciaire a interpelé à la cité 80 logements quatre personnes âgées entre 26 et 40 ans alors qu’elles tentaient de vendre 28 pièces de monnaie en or de la dynastie hafside datant des 12ème et 13ème siècles, a précisé la même source. Dans la seconde opération, la même brigade a arrêté trois autres personnes âgées entre 31 et 43 ans, originaires de la wilaya de Tissemsilet en possession de 42 pièces de monnaie archéologiques en argent, une collection d’anciennes ustensiles en cuivre et une bague en bronze de l’ère romaine, a-t-on fait savoir.