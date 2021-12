<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Récupération de 800 millions de centimes de bijoux et de pièces archéologiques volés</span>

La 6e sûreté urbaine de Rais Hamidou et la brigade de la police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued ont procédé à l’arrestation de quatre (4) individus dans l’affaire de constitution d’une association de malfaiteurs dans le but de commettre un délit, outre la récupération de l’équivalent de 800 millions de centimes de bijoux et de pièces archéologiques (ustensiles) volés, a indiqué, mardi, un communiqué de la sûreté de wilaya d’Alger.

Selon le même communiqué, la 6eme sûreté urbaine de Rais Hamidou et la brigade de PJ de Bab El Oued ont arrêté (04) individus dans l’affaire de constitution d’une association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de vol par effraction, recel d’objets volés, port d’armes blanches prohibées sans autorisation légale, ainsi que détention de stupéfiants et de produits psychotropes pour la consommation personnelle. Il s’agit d’une affaire de cambriolage d’une villa où les auteurs se sont accaparés de bijoux et de pièces archéologiques, dont la valeur dépasse 800 millions de centimes.

Les mêmes services ont mené des investigations ayant permis l’identification et l’arrestation d’un suspect qui, une fois confronté aux faits qui lui étaient reprochés, a fini par avouer et révéler l’identité de ses acolytes, arrêtés par la suite, a précisé le communiqué.

Suite au mandat de perquisition émis par le parquet territorialement compétent, l’opération s’est soldée par la saisie d’une parure en or constituée de deux colliers et d’une boucle d’oreille, une chaîne en or, 03 bagues en or, une valise contenant 83 cuillères, une arme blanche prohibée, une bombe lacrymogène, deux comprimés psychotropes, un morceau de cannabis et un montant d’argent estimé à 69,7 millions de centime.

Une fois les formalités légales parachevées, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, lit-on dans le communiqué.