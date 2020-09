<span style='text-decoration: underline;'>Elle se trouvait à l’entrée d’un restaurant à Maraval (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Récupération d’une pièce archéologique datant de la période romaine</span>

Le passionné du patrimoine, Benyoub Ismaïl, a fait récem ment une étrange découverte devant l’entrée d’un restaurant au quartier de Maraval. En effet, une pierre qui se trouvait en cet endroit, s’est avéré être une pièce archéologique. La direction de la culture a été informée de l’existence de cette pierre.

Des cadres de la direction de la culture se sont déplacés sur place et ont réussi à récupérer cette pièce archéologique et la déposer jeudi dernier au niveau du musée national Ahmed Zabana. Le service de la préservation et la réhabilitation a effectué une expertise pour définir l’époque de cette pièce archéologique. Il s’est avéré selon un constat préliminaire, qu’il s’agit d’une pièce qui date de la période romaine, en l’occurrence, un autel qui est une table sacrée durant cette période de l’histoire servant au sacrifice rituel ou au dépôt d’offrandes. Cette pièce archéologique est devenue une propriété culturelle selon la loi 98/04 qui a pour objet de définir le patrimoine culturel de la Nation, d’édicter les règles générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur, et de fixer les conditions de leur mise en œuvre. Par cette loi, sont considérés comme patrimoine culturel de la nation, tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination et mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que dans le sous-sol des eaux intérieures et territoriales nationales légués par les différentes civilisations qui se sont succédé de la préhistoire à nos jours. Font également partie du patrimoine culturel de la nation, les biens culturels immatériels produits de manifestations sociales et de créations individuelles et collectives qui s’expriment depuis des temps immémoriaux à nos jours. La nouvelle pièce archéologique retrouvée à Oran sera donc protégé à l’intérieur du musée national Ahmed Zabana comme patrimoine culturel.

Fethi Mohamed