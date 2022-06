<span style='text-decoration: underline;'>Cyclisme</span>:<br><span style='color:red;'>Reda Kehlal: «Nous visons le podium de la course en ligne»</span>

La sélection algérienne de cyclisme “”messieurs’’ composé de huit (08) coureurs, visera le podium dans l’épreuve de la course en ligne des Jeux méditerranéens d’Oran (30 juin au 2 juil), a assuré le Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Reda Kehlal.

“”Chez les messieurs, nous visons le podium dans l’épreuve de la course en ligne. Par contre, j’avoue que la mission sera difficile en contre-la-montre individuel en présence des grandes nations. Nous avons fait une bonne préparation mais maintenant ça dépendra de l’état de forme des cyclistes algériens le jour J’’, a précisé le DTN. Auparavant, la DTN avait retenu un effectif élargi de 11 athlètes chez les messieurs, ainsi que la jeune junior Nesrine Houili, comme unique représentante chez les dames. Mais à l’instar des autres nations, l’Algérie n’avait le droit d’engager que huit athlètes. A cet effet, 9 neuf (09) athlètes (8 messieurs et 1 dames) seulement ont été retenus pour ce rendez-vous oranais. Il s’agit de: Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Mohamed Amine Nehari, Yacine Hamza, Hamza Mansouri, Islam Mansouri, Nassim Saïdi, Hamza Amari chez les messieurs et Nesrine Houili chez les dames. Selon le DTN, le niveau technique sera “”très élevé» en présence des grandes nations habituées au podium sur la scène internationale. “”Plusieurs grandes nations de cyclisme prendront part à ce rendez-vous, notamment les Espagnoles, les Italiens et les Français. Nous avons une idée sur les concurrents étrangers mais j’avoue que le concurrence sera très rude dans ce tournoi et je m’attends à un niveau technique très élevé’’, a-t-il affirmé, ajoutant «En cyclisme, il y’a plusieurs paramètres qui peuvent changer la donne comme la chaleur.