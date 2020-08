A ce jour, il faut bien reconnaître que la politique de déconfinement engagée par les pouvoirs publics a été plutôt réussie. Malgré les craintes, exprimées ici et là au lendemain des allégements annoncés par le Premier ministre, sur le terrain les chiffres communiqués chaque jour par le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus sont rassurants et indique une tendance baissière des cas de contamination.

D’autre part et sur le terrain, les hôpitaux confirment cette tendance où les cas d’admission de malades et les cas sévères ont reculé nettement. Une situation qui permet au secteur de la santé de respirer et de s’éloigner de ce qui était la hantise majeure des professionnels, à savoir la saturation des structures hospitalières.

Ainsi le tableau est plutôt au vert, et les courbes folles des mois de mars et avril semblent bien loin aujourd’hui. Mais en face de cela, il reste à signaler que certains citoyens retombent dans l’erreur fatale de croire que le virus ne circule plus. Une grave erreur qui a été derrière un relâchement coupable qui veut que beaucoup oublie aujourd’hui le nécessaire et salutaire respect des gestes barrières. Il est sidérant d’entendre certains dire que le virus n’existe plus et de prendre la parole politique pour une parole scientifique.

Il est malheureux de constater que plusieurs personnes arrivent à des conclusions aberrantes, qui sous entendent que s’il y a allégement du confinement, il y a donc disparition du virus, alors que les communiqués des pouvoirs publics insistent et répètent que la sortie de crise ne peut venir que du respect strict des mesures barrières en tête desquelles vient le port du masque. Par ailleurs, il faut bien savoir que s’il y a aujourd’hui accalmie, c’est du en grande partie à la discipline observée jusque là par les Algériens. Et il ne s’agit surtout pas de baisser la garde maintenant, mais de continuer dans cette discipline qui nous a permis d’éviter le pire.

A la veille de la rentrée sociale et notamment des rentrées scolaire et universitaire, il faut décupler de vigilance. Ces deux importantes échéances nous dictent une prise de conscience à tous les niveaux. Nos enfants doivent impérativement reprendre leurs études. C’est un droit consacré par les lois de la République, et il n’est pas permis à quiconque, de par son comportement coupable et inconscient, de le remettre en question, ni de prendre l’avenir de nos enfants en otage.

Par Abdelmadjid Blidi