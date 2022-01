<span style='text-decoration: underline;'>CRASC</span>:<br><span style='color:red;'>Réflexion sur le renouveau des logiques de la production urbaine</span>

Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) abritera demain une conférence intitulée «une autre façon d’aborder l’urbanisme: l’expérience du COMEDOR (1968-1976).

Cette manifestation sera présentée par Rachid Boumedine. Elle a pour objectif de mettre en exergue la réflexion de la question du renouveau des logiques de la production urbaine . Elle permettra aussi de débattre de plusieurs points et va revoir l’émergence de nouveaux enjeux, processus ,acteurs ,démarche et outils, témoins des changements profonds qui touchent dorénavant le champs de l’urbain et qui réinterrogent l’efficacité du processus classique. Le but de cette rencontre est d’essayer d’apporter des pistes explicatives sur le renouvellement des modalités d’approches en rapport avec la pratique de planification du plan stratégique de développement d’Alger à l’horizon 2029. Le COMEDOR (Comité permanent d’études ,de développement ,d’organisation et d’aménagement de l’agglomération d’Alger) a été créé en novembre 1968 et placé sous la tutelle de la présidence du conseil puis transféré en décembre 1977 au ministère de l’Habitat, fait l’objet d’expérience dont Rachid Boumedine va s’en saisir et présenter une toute nouvelle manière d’aborder l’urbanisme . Cette conférence fait partie du programme des activités scientifiques du CRASC. En marge de cette journée et à la fin de cette rencontre une vente dédicace des ouvrages du conférencier est programmée.

Bekhaouda Samira