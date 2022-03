<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés – RC Kouba</span>:<br><span style='color:red;'>Regards braqués sur la Mekerra</span>

Le leader de la poule centre-ouest de la division deux Amateur, le RC Kouba sera l’invité cet après-midi de l’avant dernier, l’USM Bel Abbés. Personne, n’imaginait cette tournure entre le chef de file et la formation belabbésienne devenue vulnérable, que son ex entraîneur Slimani a promis jouer les premiers rôles avant de laisser tomber ses jeunes joueurs recrutés de diverses régions du pays. Avec deux longueurs d’avance sur ses deux poursuivants, Témouchent et El Bayadh, le Raed de Kouba vient à Bel Abbés avec l’intention d’empocher les trois points de la victoire et maintenir sa pole position. D’autre part, une treizième défaite face au RCK aujourd’hui de la part des poulains de Samir Ouala signifie tout simplement un pas vers la relégation en division trois.

B. Didéne