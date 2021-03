<span style='text-decoration: underline;'>A cause de la crise sanitaire du coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Régression de 13% de la collecte de sang en 2020</span>

La collecte de sang a connu une régression de 13 % l’année dernière par rapport à 2019, à cause de la crise sanitaire du coronavirus, atteignant près de 569 000 poches de sang en 2020.

En effet, l’Agence nationale du sang (ANS) a fait état, dans son bilan de l’activité transfusionnelle pour l’année 2020, de près de 569 000 poches de sang collectées au niveau des 240 structures fonctionnelles de transfusion sanguine dans tout le pays, enregistrant une régression de 13 % par rapport à 2019. Un état de fait lié notamment à la crise sanitaire du Covid-19.

L’ANS note, toutefois, avoir enregistré un nombre de 675 000 candidats qui se sont présentés pour un don de sang, dont 16 % ont été ajournés durant la même période. Durant le premier semestre de l’année écoulée, les dons de sang collectés, ont enregistré une régression de 9% par rapport à la même période de 2019.

L’Agence souligne dans ce sens, que les collectes réalisées en site fixe au cours de l’année 2020, représentent les trois-quarts des collectes, avec 62% de dons bénévoles, dont 40% occasionnels et 22% réguliers, tandis qu’un taux de 38% concerne des dons de compensation.

Parmi les dons collectés cette année, 63% proviennent de donneurs bénévoles, dont 23% sont réguliers et 40% autres occasionnels, tandis que 37% sont issus des familles de malades, précise la même source, faisant savoir que, lors de la 14ème édition de cette Journée, 9 236 poches de sang avaient été collectées. Au premier semestre de l’année passée, 291. 754 dons de sang ont été collectés contre 321 343 dons durant la même période de l’année écoulée, soit une baisse de 9 %.

Par ailleurs, et à l’instar des pays maghrébins, l’Algérie célèbre le 30 mars, la Journée maghrébine de don de sang. «Pour cette 16e édition, l’ANS en coordination avec les directions de la santé et de la population à travers les structures de transfusion sanguine et en partenariat avec la Fédération algérienne des donneurs de sang et le mouvement associatif, organise différentes manifestations à travers le territoire national», souligne le même communiqué.

En effet, cet évènement organisées sous le thème : «Un grand merci pour votre don de sang», a pour objectif de «sensibiliser davantage nos concitoyens quant à l’importance du don de sang pour répondre aux besoins des services de soins des établissements de santé en garantissant un approvisionnement sûr, suffisant et durable en produits sanguins». Il s’agit aussi, de faire de cette journée instituée en mai 2006, en vue de renforcer les relations de coopération entre les pays du Maghreb dans le domaine de la transfusion sanguine, une occasion de «rendre un vibrant hommage à tous les donneurs de sang bénévoles.

Noreddine Oumessaoud