<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Regroupent de quatre jours à Alger avant le match de Sétif</span>

Après l’amer point du nul récolté à domicile face au CABBA, l’USMBA a pris le cap mardi dernier vers la capitale afin de préparer la prochaine joute comptant pour la 22ème journée du championnat de la Ligue Une prévue samedi prochain. Ce stage qui a commençé hier a été voulu par l’entraîneur Moez Bouakkaz pour recharger les batteries de son effectif, toujours en manque de condition physique suite à la grève entamée par les joueurs et qui a duré près de deux mois. Ce comportement des joueurs a eu son effet négatif sur le club qui n’a même pas pu battre le dernier du classement et qui envisage de tenter de ramener un résultat positif chez le leader de la nationale une, l’Entente de Sétif. C’est ce qui irrite encore plus les supporters qui réclament une seule condition, le départ de tous les dirigeants. Bouakkaz a programmé six séances d’entraînement à Alger au stade Zioui de Hussein Dey avant de regagner la ville de Sétif demain vendredi.

B. Didéne