<span style='text-decoration: underline;'>POUR AMÉLIORER L’HÉBERGEMENT DES ÉTUDIANTS</span>:<br><span style='color:red;'>Réhabilitation des résidences universitaires</span>

Dans le cadre du programme de restauration des constructions universitaires qui ont besoin de certains travaux de rénovation, 8 résidences universitaires seront réhabilitées .

Ainsi tous les moyens seront déployés pour lancer les différents travaux selon les normes réglementaires exigées.

Le but est de permettre à l’ensemble des étudiants universitaires qui sont hébergés dans ces résidences de meilleures conditions de vie et un environnement agréable .

A cet effet, il a été constaté que le nombre des étudiants universitaires qui viennent des autres wilayas du pays est important et ils sont admis au niveau des différentes résidences universitaires qui relèvent de la wilaya d’Oran où ils sont accueillis durant toute l’année universitaire pour suivre des études supérieures dans les diverses universités de la wilaya chacun selon la spécialité choisie .

Dans le même cadre, il a été signalé que des dispositions sont prises pour un bon hébergement des étudiants universitaires dans des conditions satisfaisantes et pour leur apporter plus de confort et de stabilité durant leur cursus universitaire pour pouvoir suivre leurs études sans difficultés sur tous les plans pour avoir des résultats brillants et un avenir professionnel assez prometteur.

Bekhaouda Samira