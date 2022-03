<span style='text-decoration: underline;'>ARZEW</span>:<br><span style='color:red;'>Réhabilitation des routes menant aux édifices sportifs</span>

Pour améliorer le cadre et le niveau de vie des habitants de la commune d’Arzew plusieurs opérations sont programmées .

À cet effet , il est prévu, entre autres, la réhabilitation des routes surtout celles qui mènent directement aux différentes salles omnisport et au stade communal principal ,des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales .Il y aura aussi des travaux qui vont toucher l’éclairage public .

Les appels d’offres ont été lancés, et une fois finalisés il y aura la désignation des entreprises qui vont chapoter ces travaux . Ce programme fait partie des diverses actions pour les préparatifs de la saison estivale vu que cette commune se situe sur la côte et compte des endroits et de belles plages, et également pour donner une bonne image des lieux lors de la tenue de l’important événement sportif celui des jeux méditerranéens prévu en juin prochain.

Tous les efforts sont déployés pour un bon accueil des visiteurs étrangers qui arriveront pour découvrir les différentes communes de la région oranaise ,les traditions ,les coutumes ,le patrimoine matériel et immatériel surtout pour ceux qui viennent pour la première fois à l’occasion de la tenue de cette manifestation internationale et pour aussi promouvoir le tourisme . Par ailleurs, le cahier de charges a été étudié et pour le bon déroulement des travaux toutes les dispositions seront prises pour qu’ils puissent être achevés avant le mois de juin.

Bekhaouda Samira