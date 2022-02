<span style='text-decoration: underline;'>Aquaculture</span>:<br><span style='color:red;'>Relance de l’activité de 15 entreprises en difficulté</span>

L’activité de 15 entreprises activant dans la filière aquacole, rencontrant des difficultés liées notamment aux crédits, contrats de concession et aux problèmes de commercialisation, a été relancée.

C’est ce qu’a affirmé le Directeur du développement de l’aquaculture au ministère de la Pêche et des productions halieutiques, Rachid Annane, précisant la relance de l’activité de 15 entreprises à la fin 2021, dont 10 activant dans le domaine maritime et 5 dans l’aquaculture en eau douce, qui avaient rencontré des difficultés liées notamment aux crédits, contrats de concession, commercialisation et autres.

Le même responsable a rappelé la relance de 53 projets d’investissement en suspens depuis 2019 au niveau des commissions d’octroi de concession dans la wilaya d’El Oued dans le but de renforcer l’investissement dans ce domaine. Selon lui, les travaux des commissions de wilaya ont également été relancés à la fin 2021, à travers le territoire national pour l’octroi des contrats de concession dans l’activité aquacole, avec le traitement de 70 dossiers sur un total de 111 projets en suspens au niveau des commissions, et l’octroi de 17 contrats de concession.

Concernant les investissements dans la filière aquacole, le responsable a cité l’assainissement de 69 projets non réalisés (concession maritime pour la plupart) et l’annulation de 22 autres concessions. Pour le même responsable, l’objectif du ministère relatif à l’augmentation et la diversification du quota de la production halieutique se concrétise à travers l’ensemencement en eau douce, dans des cages flottantes, et l’aquaculture dans les exploitations agricoles.

D’ailleurs, M. Annane a souligné que son secteur œuvrait à inscrire les projets d’investissement pour la production des aliments industriels pour poisson, en vue de réduire la facture des importations et assurer une meilleure maîtrise du cycle de production halieutique. Il ajouté que des efforts étaient en cours pour le lancement de deux écloseries marines pour la production d’alevins, s’inscrivant dans le cycle de production de poissons marins, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Annane a rappelé que l’année 2021 a vu le lancement d’une écloserie des poissons de tilapia monosexe à Ain Oussara (Djelfa), à la faveur d’un partenariat algéro-hollandais et une capacité de production atteignant un million d’alevins pour une première étape. Il a également ajouté qu’il sera procédé à l’ensemencement du tilapia rouge dans les bassins aquacoles intégrés avec le secteur agricole et à l’intensification de sa production dans le Sud, au regard du climat approprié et de la disponibilité des eaux souterraines qui aident au développement de cette activité.

Dans ce cadre, M. Annane a indiqué que le ministère avait conçu un projet type pour la réalisation d’un projet intégré dans les exploitations agricoles pour l’aquaculture, en vue de la production de 5 à 10 tonnes dans une surface estimée à environ 3 à 4 hectares à l’intérieur des grandes exploitations agricoles, avec un investissement financier estimé à 10 millions de DA. Il a , en outre, indiqué que la conception de ce projet concordait avec les projets soutenus par l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreuneuriat “ANADE”.

Il a relevé dans le même contexte, que plus de 2900 agriculteurs pratiquaient l’aquaculture intégrée avec l’agriculture, ajoutant que la société “Cosider Agro” a effectué la commercialisation de 25 tonnes de tilapia en 2021. Durant la semaine passée, 100 kg de poissons de tilapia rouge dans la pêcherie de Biskra ont été commercialisés à un prix de 500 DA le kilogramme.

Noreddine Oumessaoud